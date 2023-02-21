Суслина (Суслина) Раиса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслина (Суслина) Раиса Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслин Антон Фролович

Мать: Суслина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суслин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Вера

Отец ребёнка: Суслин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суслин Николай

Смерть
Неизвестно
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