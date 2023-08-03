Трифонов Алексей Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1977
Рождение ребёнка
16.04.2002
Сын: Трифонов Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.12.2006
Мать ребёнка: Трифонова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
16.12.2012
Сын: Трифонов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно