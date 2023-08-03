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Трифонов Алексей Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1977

Отец: Трифонов Олег Владимирович

Мать: Трифонова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
16.04.2002

Сын: Трифонов Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.2006

Сын: Трифонов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
16.12.2012

Сын: Трифонов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Татьяна Григорьевна