Monteith (Jones-Herbert) Henrietta Arienwen
Место рожденияLlansanffraid, Llanarth, Monmouthshire, Wales
Дата рождения17.04.1850
Дата смерти05.03.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1850
Llansanffraid, Llanarth, Monmouthshire, Wales
Место жительства
1861
Место жительства
1871
Место жительства
1881
Место жительства
1881
Место жительства
1891
Место жительства
1901
Смерть
05.03.1922
Chelsea, London, England