Monteith (Jones-Herbert) Henrietta Arienwen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Monteith (Jones-Herbert) Henrietta Arienwen

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Место рождения

Llansanffraid, Llanarth, Monmouthshire, Wales

Дата рождения

17.04.1850

Дата смерти

05.03.1922

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1850

Отец: Herbert (jones) John Edward

Мать: Herbert (jones) Augusta Elizabeth

Llansanffraid, Llanarth, Monmouthshire, Wales
Место жительства
1861
Место жительства
1871
Место жительства
1881
Место жительства
1881
Место жительства
1891
Место жительства
1901
Смерть
05.03.1922
Chelsea, London, England
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