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Иринцеев Лопсон Григорьевич

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Место рождения

Куготы, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

26.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Куготы, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.06.2006

Сын: Иринцеев Владислав Лопсонович

Мать ребёнка: Иринцеева Надежда Викторовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.12.2010

Дочь: Иринцеева Софья Лопсоновна

Мать ребёнка: Иринцеева Надежда Викторовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.12.2013

Сын: Иринцеев Егор Лопсонович

Мать ребёнка: Иринцеева Надежда Викторовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иринцеева Надежда Викторовна

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