Иринцеев Лопсон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.2006
Сын: Иринцеев Владислав Лопсонович
Мать ребёнка: Иринцеева Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
10.12.2010
Дочь: Иринцеева Софья Лопсоновна
Мать ребёнка: Иринцеева Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
25.12.2013
Мать ребёнка: Иринцеева Надежда Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно