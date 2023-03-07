Шаповалова Евдокия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Евдокия Потаповна

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Место рождения

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Шаповалов Потап

Мать: не указана

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1908

Муж: Шаповалов Александр

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.11.1910

Сын: Мачулкин Илья Николаевич/Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
10.11.1910 по старому стилю
Рождение ребёнка
20.11.1915

Сын: Шаповалов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Шаповалов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 1975
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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