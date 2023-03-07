Шаповалова Евдокия Потаповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Шаповалов Потап
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1908
Муж: Шаповалов Александр
Рождение ребёнка
23.11.1910
Сын: Мачулкин Илья Николаевич/Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр
10.11.1910 по старому стилю
Рождение ребёнка
20.11.1915
Сын: Шаповалов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Шаповалов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр
Смерть
Около 1975
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область