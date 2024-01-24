Баскакова (Синякова) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова (Синякова) Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

10.01.1901

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Синяков Илья Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Баскаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
20.07.1877

Дочь: Челпанова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.1880

Сын: Баскаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1881

Сын: Баскаков Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.1883

Дочь: Шугаева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
30.04.1884

Сын: Васильевич Николай Васильевич

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
07.05.1885

Дочь: Баскакова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
16.09.1886

Дочь: Мансурова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1888

Сын: Баскаков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.1890

Дочь: Гаврилова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
27.12.1891

Дочь: Аудер Анна Васильевна

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
08.04.1893

Сын: Баскаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскакова Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич

Смерть
10.01.1901
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