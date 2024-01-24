Баскакова (Синякова) Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти10.01.1901
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Синяков Илья Васильевич
Сын: Баскаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Дочь: Челпанова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Сын: Баскаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Сын: Баскаков Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Дочь: Шугаева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Сын: Васильевич Николай Васильевич
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Дочь: Баскакова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Дочь: Мансурова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Дочь: Гаврилова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Дочь: Аудер Анна Васильевна
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Сын: Баскаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич
Дочь: Баскакова Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич