Семеина (Чаурина-Теплякова) Нина Максимовна-Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1930
Дата смерти21.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1950
Дочь: Шишкова (Семеина) Алевтина Владимировна
Отец ребёнка: Семеин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
11.06.1953
Дочь: Майорова (Семеина) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Семеин Владимир Михайлович
Касарги, Сосновский район, Челябинская область
Смерть
21.09.1958
Управление милиции Челябинской области Бюро ЗАГС Калинского района ЗАПИСЬ АКТА О СМЕРТИ Nº 168 от " 22 " сентября 1958 г. Семенна Нина Алексеевна 9. Дата и время смерти женский русская 21 сентября 195... Показать все