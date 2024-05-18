Семеина (Чаурина-Теплякова) Нина Максимовна-Алексеевна 19.12.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семеина (Чаурина-Теплякова) Нина Максимовна-Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1930

Дата смерти

21.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930

Отец: Чаурин Максим Тихонович

Мать: Чаурина-Теплякова (Кибякова) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семеин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1950

Дочь: Шишкова (Семеина) Алевтина Владимировна

Отец ребёнка: Семеин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
11.06.1953

Дочь: Майорова (Семеина) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Семеин Владимир Михайлович

Касарги, Сосновский район, Челябинская область
Смерть
21.09.1958
Управление милиции Челябинской области Бюро ЗАГС Калинского района ЗАПИСЬ АКТА О СМЕРТИ Nº 168 от " 22 " сентября 1958 г. Семенна Нина Алексеевна 9. Дата и время смерти женский русская 21 сентября 195... Показать все

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