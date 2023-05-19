Рыбалкин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1982
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1982
Рождение ребёнка
21.12.2016
Сын: Рыбалкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Попова Татьяна Юрьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.2020
Сын: Рыбалкин Никита Владимирович
Мать ребёнка: Попова Татьяна Юрьевна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Татьяна Юрьевна