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Рыбалкин Владимир Николаевич

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

11.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1982

Отец: Рыбалкин Николай Николаевич

Мать: Рыбалкина Татьяна Юрьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.12.2016

Сын: Рыбалкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Попова Татьяна Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.2020

Сын: Рыбалкин Никита Владимирович

Мать ребёнка: Попова Татьяна Юрьевна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Татьяна Юрьевна

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