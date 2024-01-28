Ачкасов Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАчкасов Максим Иванович

Ачкасов Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ачкасов Иван Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Ачкасова) Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Ачкасова Дарья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ачкасова) Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Ачкасова Дарья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ачкасов Иван Максимович

Мать ребёнка: Ачкасова Дарья Зиновьевна

Рождение ребёнка
14.07.1842 ст.

Сын: Ачкасов Леон Максимович

Мать ребёнка: Ачкасова Дарья Зиновьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.