Ачкасов Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ачкасов Иван Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Ачкасова) Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Ачкасова Дарья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ачкасова) Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Ачкасова Дарья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Ачкасова Дарья Зиновьевна
Рождение ребёнка
14.07.1842 ст.
Мать ребёнка: Ачкасова Дарья Зиновьевна
Смерть
Неизвестно