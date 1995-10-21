Соболевская Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболевская Надежда Петровна

Соболевская Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1936

Дата смерти

21.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1936

Отец: Наумов Петр Кузьмич

Мать: Наумова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
25.05.1962

Сын: Соболевский Александр Леонидович

Отец ребёнка: Соболевский Леонид Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболевский Леонид Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболевский Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Соболевский Леонид Федорович

Смерть
21.10.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close