Соболевская Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1936
Дата смерти21.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1936
Отец: Наумов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
25.05.1962
Сын: Соболевский Александр Леонидович
Отец ребёнка: Соболевский Леонид Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболевский Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Соболевский Леонид Федорович
Смерть
21.10.1995