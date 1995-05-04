Ермак Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермак Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

04.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: Ермак Никита

Мать: не указана

Смерть
04.05.1995
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