Абрамов Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1942
Сын: Абрамов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Абрамова Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Абрамова Елизавета Савельевна
Смерть
Неизвестно