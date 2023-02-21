Абрамов Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1942

Сын: Абрамов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Абрамова Елизавета Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Абрамова Елизавета Савельевна

Смерть
Неизвестно
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