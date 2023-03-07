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Хорунжий Фёдор Никифорович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С ?.02.1942 по ?.08.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван в феврале 1942 года Домбаровским РВК, Домбаровский р-н, Чкаловская обл. В звании красноармейца служил стрелком. Последнее сообщение в июле 1943 ... Показать все
Смерть
?.08.1943
Причина смерти: Пропал без вести
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