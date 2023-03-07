Хорунжий Фёдор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С ?.02.1942 по ?.08.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван в феврале 1942 года Домбаровским РВК, Домбаровский р-н, Чкаловская обл. В звании красноармейца служил стрелком. Последнее сообщение в июле 1943 ... Показать все
Смерть
?.08.1943
Причина смерти: Пропал без вести