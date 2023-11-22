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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Лосик Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Лосик Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ковякова Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Лосик Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Турмасова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лосик Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лосик Дмитрий Петрович