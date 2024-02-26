Домна Исаева?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиДо 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Федор Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Венедиктов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Федор Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Венедиктов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Петр Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Венедиктов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1806