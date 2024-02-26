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Домна Исаева?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

До 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Венедиктов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Федор Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Венедиктов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Федор Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Венедиктов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Петр Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Венедиктов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1806

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