Земской Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗемской Григорий

Земской Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земской Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Земская (Капитанова) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земской Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Земская (Капитанова) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земская Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Земская (Капитанова) Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земская (Капитанова) Ольга Федоровна

Смерть
Неизвестно

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