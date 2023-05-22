Поливцева Королёва Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоливцева Королёва Людмила Петровна

Поливцева Королёва Людмила Петровна

Место рождения

село Гарт Порецкого района Чувашской Распублики

Дата рождения

16.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1964

Отец: Королёв Пётр Алексеевич

Мать: Королёва Прасковья Алексеевна

село Гарт Порецкого района Чувашской Распублики
Бракосочетание
18.06.1983

Муж: Поливцев Иван Сергеевич

село Гарт Порецкого района Чувашской Распублики
Рождение ребёнка
23.02.1984

Дочь: Конская Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Поливцев Иван Сергеевич

село Гарт Порецкого района Чувашской Республики
Рождение ребёнка
13.11.1986

Сын: Поливцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Поливцев Иван Сергеевич

село Гарт Порецкого района Чувашской Республики
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close