Поливцева Королёва Людмила Петровна
Место рождениясело Гарт Порецкого района Чувашской Распублики
Дата рождения16.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1964
село Гарт Порецкого района Чувашской Распублики
Бракосочетание
18.06.1983
село Гарт Порецкого района Чувашской Распублики
Рождение ребёнка
23.02.1984
Дочь: Конская Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Поливцев Иван Сергеевич
село Гарт Порецкого района Чувашской Республики
Рождение ребёнка
13.11.1986
Сын: Поливцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Поливцев Иван Сергеевич
село Гарт Порецкого района Чувашской Республики