Кутин Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутин Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1951

Дата смерти

11.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1976

Дочь: Кузьминых Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Кутина Любовь Харитоновна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1981

Дочь: Бычкова Оксана Леонидовна

Мать ребёнка: Кутина Любовь Харитоновна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.10.2023
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