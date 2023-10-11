Кутин Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1951
Дата смерти11.10.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1976
Дочь: Кузьминых Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Кутина Любовь Харитоновна
Рождение ребёнка
11.03.1981
Дочь: Бычкова Оксана Леонидовна
Мать ребёнка: Кутина Любовь Харитоновна
Смерть
11.10.2023