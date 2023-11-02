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(Клейнос) Неонила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Клейнос Иван

Мать: Евдокия Иванова

Смерть
После 1858
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