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(Клейнос) Неонила
(Клейнос) Неонила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1857
Дата смерти
После 1858
Пол
Женский
Отец
Клейнос Иван
Около 1829 г.р.
Мать
Евдокия Иванова
Около 1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец:
Клейнос Иван
Мать:
Евдокия Иванова
Смерть
После 1858
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