Драке Дмитрий Викторович
Место рождения
Дата рождения04.03.1905
Дата смерти21.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1905
Бракосочетание
?.05.1925
Жена: Драке Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
29.04.1931
Сын: Драке Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Драке Варвара Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
геодезист-топограф, изобрел стереофототеодолит
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1938
Причина смерти: расстрелян