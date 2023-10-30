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Драке Дмитрий Викторович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.03.1905

Дата смерти

21.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1905

Отец: Драке Виктор Людвигович

Мать: Драке Варвара Афиногеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.05.1925

Жена: Драке Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
29.04.1931

Сын: Драке Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Драке Варвара Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
геодезист-топограф, изобрел стереофототеодолит
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.04.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: расстрелян
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