Журавлева (Лебедева) Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1934
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.11.1935
Сын: Журавлев Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.1938
Дочь: Моисеева Лидия Петровна
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно