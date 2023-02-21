Журавлева (Лебедева) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева (Лебедева) Анна Осиповна

Журавлева (Лебедева) Анна Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1934

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.11.1935

Сын: Журавлев Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.1938

Дочь: Моисеева Лидия Петровна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close