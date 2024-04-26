Моисеев Николай Фелорович 22.10.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Николай Фелорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Антонина

Рождение ребёнка
28.06.1954

Дочь: Лобашева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Моисеева Антонина

Смерть
Неизвестно

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