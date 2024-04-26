Моисеев Николай Фелорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Моисеева Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Антонина
Рождение ребёнка
28.06.1954
Дочь: Лобашева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Моисеева Антонина
Смерть
Неизвестно