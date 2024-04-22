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Никонов Юрий Алексеевич

Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

08.01.1926

Дата смерти

09.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1926

Отец: Никонов Алексей Максимович

Мать: Малова Евдокия Степановна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.05.1946

Сын: Никонов Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Никонова Тамара Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.12.1951

Сын: Никонов Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Никонова Тамара Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.01.1953

Дочь: Никонова Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Никонова Тамара Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Тамара Михайловна

Смерть
09.10.1993
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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