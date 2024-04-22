Никонов Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1926
Дата смерти09.10.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1926
Рождение ребёнка
04.05.1946
Мать ребёнка: Никонова Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
15.12.1951
Мать ребёнка: Никонова Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
10.01.1953
Дочь: Никонова Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Никонова Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1993