Билобров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билобров Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билоброва Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билоброва Галина Ивановна

Смерть
07.12.2015
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