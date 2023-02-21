Бушланова Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Ксения Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бушланов Пуд Ефимович

Отец ребёнка: Бушланов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бушланов Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Бушланов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бушланов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Бушланов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бушланов Семён Ефимович

Отец ребёнка: Бушланов Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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