Бушланова Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Бушланов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Бушланов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Бушланов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Бушланов Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно