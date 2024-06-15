Усанова Екатерина Никитична
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1843
Рождение ребёнка
1844
Сын: Усанов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Догадаева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Догадаев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Догадаев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Догадаев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Догадаева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно