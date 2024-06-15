Усанова Екатерина Никитична 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усанова Екатерина Никитична

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1843

Муж: Усанов Алексей Иванович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Усанов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Догадаева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Догадаев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Догадаев Аким Алексеевич

Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Догадаев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Догадаев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Догадаева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Усанов Алексей Иванович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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