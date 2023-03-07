Родионов Константин Константинович
Место рождения
Дата рождения24.10.1901
Дата смерти02.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1943 по 1981
Смерть
02.01.1981