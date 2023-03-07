Родионов Константин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Константин Константинович

Родионов Константин Константинович

avatar

Место рождения

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.10.1901

Дата смерти

02.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1919 по 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1943 по 1981
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.01.1981
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close