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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Тимофеева Вышла Замуж В Замошань Мария (Замошань Глембочинской волости)
Отец ребёнка: Сергеев Проверить Викентий
Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викентьев Яков
Отец ребёнка: Сергеев Проверить Викентий