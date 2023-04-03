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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Тимофеева Вышла Замуж В Замошань Мария (Замошань Глембочинской волости)

Отец ребёнка: Сергеев Проверить Викентий

Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викентьев Яков

Отец ребёнка: Сергеев Проверить Викентий

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