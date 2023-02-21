Резван Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаенко Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ермолаенко Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаенко Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ермолаенко Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаенко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Ермолаенко Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно