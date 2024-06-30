Бородин Николай Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бородин Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бородина Федора Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Бородина Федора Андреевна
Рождение ребёнка
25.07.1925
Дочь: Нехайчик (Бородина) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Бородина Федора Андреевна
Смерть
?.12.1944