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Бородин Николай Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бородин Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бородина Федора Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бородина Федора Андреевна

Рождение ребёнка
25.07.1925

Дочь: Нехайчик (Бородина) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Бородина Федора Андреевна

Смерть
?.12.1944

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