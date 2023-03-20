Романова Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Романов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Романов Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно