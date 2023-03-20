Романова Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Романов Николай Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Романов Иван Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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