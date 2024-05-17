Новикова Любовь Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Любовь Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестна Константин Неизвестно

Жили в района парка Дубки г. Горький ул. Адмирала Нахимова в желтых домах 2-3 этажных, на 1 этаже в коммунальной квартире. Детей не было.
Смерть
1971
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Лето 1971-72 гг

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