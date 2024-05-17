Новикова Любовь Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жили в района парка Дубки г. Горький ул. Адмирала Нахимова в желтых домах 2-3 этажных, на 1 этаже в коммунальной квартире. Детей не было.
Смерть
1971
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Лето 1971-72 гг