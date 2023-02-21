Меринова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меринова Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мернов Семён Иванович

Отец ребёнка: Меринов Иван Савельевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Меринов Иван Савельевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Меринов Гаврило Иванович

Отец ребёнка: Меринов Иван Савельевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меринов Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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