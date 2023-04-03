(Семенова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семенова) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1839 г.р.

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Павловъ Кузьма

Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)

дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Павловъ Иванъ

Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Павловъ Онуфрий

Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановъ Павелъ (Траханово)

Смерть
Неизвестно
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