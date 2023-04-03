(Семенова) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Павловъ Кузьма
Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)
дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Павловъ Иванъ
Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Павловъ Онуфрий
Отец ребёнка: Ивановъ Павелъ (Траханово)
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно