Кандауров Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандауров Виктор Павлович

Кандауров Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1939

Дата смерти

13.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1939

Отец: Кандауров Павел Иванович

Мать: Козлова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.02.1963

Сын: Кандауров Андрей Викторович

Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1976

Дочь: Кандаурова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна

Рождение ребёнка
03.08.1979

Дочь: Кандаурова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Кандауров Юрий Викторович

Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Викторовна

Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандауров Владимир Викторович

Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна

Смерть
13.11.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close