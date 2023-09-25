Кандауров Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1939
Дата смерти13.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1939
Отец: Кандауров Павел Иванович
Мать: Козлова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.02.1963
Сын: Кандауров Андрей Викторович
Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1976
Дочь: Кандаурова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна
Рождение ребёнка
03.08.1979
Дочь: Кандаурова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Кандауров Юрий Викторович
Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Викторовна
Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандауров Владимир Викторович
Мать ребёнка: Сухоярская Раиса Петровна
Смерть
13.11.1986