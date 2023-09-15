Миннивафа Абдуламит кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннивафа Абдуламит кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шарифа Мухаметзян кызы

Отец ребёнка: Мухаметзян Тимирбай углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ахметзян Мухаметзян углы

Отец ребёнка: Мухаметзян Тимирбай углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Муллагуль Мухаметзян углы

Отец ребёнка: Мухаметзян Тимирбай углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мугшарафа Мухаметзян кызы

Отец ребёнка: Мухаметзян Тимирбай углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметзян Тимирбай углы

Смерть
Неизвестно
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