Миннивафа Абдуламит кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шарифа Мухаметзян кызы
Отец ребёнка: Мухаметзян Тимирбай углы
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Мухаметзян Тимирбай углы
Рождение ребёнка
1856
Сын: Муллагуль Мухаметзян углы
Отец ребёнка: Мухаметзян Тимирбай углы
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мугшарафа Мухаметзян кызы
Отец ребёнка: Мухаметзян Тимирбай углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно