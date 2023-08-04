Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Дундукина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Дундукин Иван Макеевич
Рождение ребёнка
01.05.1917
Дочь: Дундукина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Дундукин Иван Макеевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дундукина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дундукин Иван Макеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дундукина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Дундукин Иван Макеевич
Смерть
Неизвестно