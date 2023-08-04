Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Дундукина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Дундукин Иван Макеевич

Рождение ребёнка
01.05.1917

Дочь: Дундукина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Дундукин Иван Макеевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дундукина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дундукин Иван Макеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дундукина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Дундукин Иван Макеевич

Смерть
Неизвестно