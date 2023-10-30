Зефирова (Вахрамеева) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Вахрамеев Василий Варфаламеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1905
Муж: Зефиров ВладимИр
Казань, Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1905
Дочь: Зефирова Анна
Отец ребёнка: Зефиров ВладимИр
Рождение ребёнка
05.05.1914
Сын: Зефиров Николай
Отец ребёнка: Зефиров ВладимИр
Рождение ребёнка
29.10.1917
Сын: Зефиров Василий
Отец ребёнка: Зефиров ВладимИр
Казань, Пушкина 28
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Голикова Мария (Маруся)
Отец ребёнка: Зефиров ВладимИр
Смерть
1953