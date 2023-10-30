Зефирова (Вахрамеева) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зефирова (Вахрамеева) Елена Васильевна

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Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

1886

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Вахрамеев Василий Варфаламеевич

Мать: не указана

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
19.01.1905

Муж: Зефиров ВладимИр

Казань, Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1905

Дочь: Зефирова Анна

Отец ребёнка: Зефиров ВладимИр

Рождение ребёнка
05.05.1914

Сын: Зефиров Николай

Отец ребёнка: Зефиров ВладимИр

Рождение ребёнка
29.10.1917

Сын: Зефиров Василий

Отец ребёнка: Зефиров ВладимИр

Казань, Пушкина 28
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Голикова Мария (Маруся)

Отец ребёнка: Зефиров ВладимИр

Смерть
1953
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