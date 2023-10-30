Чеботарёва (Чеботарёва) Екатерина Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения23.11.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1870 ст.
Крещение
28.11.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Чеботарёв Евдоким Васильевич. Отец. Казак Яманского хутора Чеботарёва Ульяна Фёдоровна. Мать Чеботарёв Иван Иванович. Восприемник. Казак Яманского хутора Станоткина Зиновия Фёдоровна. Восприемница. Же... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно