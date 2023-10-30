Чеботарёва (Чеботарёва) Екатерина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёва (Чеботарёва) Екатерина Евдокимовна

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.11.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1852 г.р.

Мать

До 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1870 ст.

Отец: Чеботарёв Евдоким Васильевич

Мать: Чеботарёва Ульяна Никитична

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
28.11.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Чеботарёв Евдоким Васильевич. Отец. Казак Яманского хутора Чеботарёва Ульяна Фёдоровна. Мать Чеботарёв Иван Иванович. Восприемник. Казак Яманского хутора Станоткина Зиновия Фёдоровна. Восприемница. Же... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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