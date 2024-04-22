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Гультяев Сидор Емельянович

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.

Дочь: Гультяева Фёкла Сидоровна

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Гавриловна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.

Дочь: Гультяева Акулина Сидоровна

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Гавриловна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.07.1905 ст.

Жена: Гультяева Варвара Никитична

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1913 ст.

Сын: Гультяев Александр Сидорович

Мать ребёнка: Гультяева Варвара Никитична

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Дарья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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