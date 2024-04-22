Гультяев Сидор Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.
Дочь: Гультяева Фёкла Сидоровна
Мать ребёнка: Гультяева Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.
Дочь: Гультяева Акулина Сидоровна
Мать ребёнка: Гультяева Дарья Гавриловна
Бракосочетание
03.07.1905 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1913 ст.
Сын: Гультяев Александр Сидорович
Мать ребёнка: Гультяева Варвара Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно