Русков Григорий Александрович
Место рожденияМосковская губерния, Великосвятская волость, д. Митино
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния, Великосвятская волость, д. Митино
Бракосочетание
20.07.1908
Жена: Рускова София Антоновна
Рождение ребёнка
07.01.1911
Сын: Русков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Рускова София Антоновна
Рождение ребёнка
04.07.1913
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Рускова София Антоновна
Рождение ребёнка
08.06.1915
Сын: Русков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Рускова София Антоновна
Смерть
Неизвестно