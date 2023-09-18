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Русков Григорий Александрович

Место рождения

Московская губерния, Великосвятская волость, д. Митино

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния, Великосвятская волость, д. Митино
Бракосочетание
20.07.1908

Жена: Рускова София Антоновна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Русков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Рускова София Антоновна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1913

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Рускова София Антоновна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1915

Сын: Русков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Рускова София Антоновна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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