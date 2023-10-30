Орлова (Сорокина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Сорокина) Мария Александровна

Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

31.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1985

Отец: Сорокин Александр Дмитриевич

Мать: Сорокина Ольга Петровна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
29.11.2014

Муж: Орлов Алексей Александрович

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.05.2016

Дочь: Орлова Катерина Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
29.08.2021

Дочь: Орлова Марьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Александрович

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