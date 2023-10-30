Орлова (Сорокина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения31.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1985
Бракосочетание
29.11.2014
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.05.2016
Дочь: Орлова Катерина Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
29.08.2021
Дочь: Орлова Марьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Александрович