Семенюк Стефан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Стефан Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

26.08.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
26.08.1897 ст.
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Пришихвосты, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
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