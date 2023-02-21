Семенюк Стефан Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смерти26.08.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
26.08.1897 ст.
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Пришихвосты, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя