Волков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.2009
Сын: Волков Никита Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.2016
Дочь: Волкова Алиса Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности