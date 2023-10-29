Волков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.2009

Сын: Волков Никита Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.2016

Дочь: Волкова Алиса Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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