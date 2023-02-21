Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Никита Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Афанасий Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Андреевич
Смерть
Неизвестно