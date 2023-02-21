Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Никита Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Андреевич

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Афанасий Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Андреевич

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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