(Зарубина) Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1879
Дочь: Агрипина Николаевна
Отец ребёнка: Зарубин Николай Онуфриевич
Рождение ребёнка
16.08.1880
Сын: Зарубин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Зарубин Николай Онуфриевич
Рождение ребёнка
29.05.1883
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Зарубин Николай Онуфриевич
Рождение ребёнка
24.04.1886
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Зарубин Николай Онуфриевич