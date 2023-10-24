(Зарубина) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Зарубина) Дарья Степановна

(Зарубина) Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1879

Дочь: Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Зарубин Николай Онуфриевич

Рождение ребёнка
16.08.1880

Сын: Зарубин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Зарубин Николай Онуфриевич

Рождение ребёнка
29.05.1883

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Зарубин Николай Онуфриевич

Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Зарубин Николай Онуфриевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close