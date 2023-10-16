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Востриков Михаил Семенович
Востриков Михаил Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.1801
Пол
Мужской
Отец
Востриков Семен Евстратович
Мать
Вострикова Ксения Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1801
Отец:
Востриков Семен Евстратович
Мать:
Вострикова Ксения Николаевна
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