Лукина Офимия Петрянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.
Отец: Петрян Боредин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1727 ст.
Дочь: (Лукина) София Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.
Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Дочь: (Лукина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: (Лукина) Олена Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович
Смерть
Неизвестно