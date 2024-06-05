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Лукина Офимия Петрянова

Место рождения

Костино, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1707 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.

Отец: Петрян Боредин

Мать: не указана

Костино, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Василий Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1727 ст.

Дочь: (Лукина) София Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.

Сын: Лукин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Лукин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Дочь: (Лукина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: (Лукина) Олена Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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