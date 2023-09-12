Луценко Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Геннадий

Луценко Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Луценко Яков Калинович

Мать: Луценко Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Луценко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Анна

Работа или профессия
Неизвестно
гиревой спорт в г. Выкса, картины маслом
Образование
Неизвестно
Гена работал в заводе, учился в ФЗУ.
Место жительства
Неизвестно
новая квартира
Военная служба
Неизвестно
не служил
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: утонул в озере Смольное Приозерный поселок | причина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close