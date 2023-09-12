Луценко Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Луценко Яков Калинович
Мать: Луценко Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Анна
Работа или профессия
Неизвестно
гиревой спорт в г. Выкса, картины маслом
Образование
Неизвестно
Гена работал в заводе, учился в ФЗУ.
Место жительства
Неизвестно
новая квартира
Военная служба
Неизвестно
не служил
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: утонул в озере Смольное Приозерный поселок | причина