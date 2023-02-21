Кочергина (Галактионова) Гликерия (Лукерья) Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Галактионова) Гликерия (Лукерья) Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

20.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Галактионов Фома Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Марья Ильина

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Бракосочетание
26.?.1879

Муж: Кочергин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.01.1880

Сын: Кочергин Василий Ильин

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.02.1881

Дочь: Давыдкина Агафия Ильина

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1882

Сын: Кочергин Матвей Ильин

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.04.1884

Сын: Кочергин Симеон Ильин

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.07.1886

Дочь: Марья Ильина

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.03.1888

Сын: Кочергин Василий Ильин

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кочергин Григорий Ильин

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Рождение ребёнка
12.05.1890

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.02.1893

Сын: Кочергин Никифор

Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
20.01.1895
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от воспаления легких | Михайло-Архангельская церковь
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