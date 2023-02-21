Кочергина (Галактионова) Гликерия (Лукерья) Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти20.01.1895
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Галактионов Фома Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Марья Ильина
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Бракосочетание
26.?.1879
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.01.1880
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.02.1881
Дочь: Давыдкина Агафия Ильина
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1882
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.04.1884
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.07.1886
Дочь: Марья Ильина
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.03.1888
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
12.05.1890
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.02.1893
Сын: Кочергин Никифор
Отец ребёнка: Кочергин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
20.01.1895
Причина смерти: от воспаления легких | Михайло-Архангельская церковь